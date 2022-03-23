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    23:16, 22 Март 2022 | GMT +6

    Осадки и сильный ветер - погода в Казахстане 23 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 23 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Активный Северо-западный циклон принесет осадки практически на всю территорию Казахстана, в южных регионах – сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, на севере, востоке с метелью, на юге – туман, гололед», - говорится в сообщении Казгидромета.

    На большей части Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20, на северо-западе, востоке порывы 23-28 м/с, ночью на северо-западе, днем на большей части – метель.

    В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, днем на востоке порывы 23-28 м/с, на севере, западе, востоке – с низовой метелью.

    Ночью на юге, западе, днем на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20, днем в центре порывы 23-28 м/с, на востоке, севере с низовой метелью.

    В северной половине Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, на севере, востоке с низовой метелью, на юге области – туман.

    На северо-западе, западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, с низовой метелью.

    Ночью на севере, юге, днем на большей части Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20, днем на юге порывы 23 м/с, на востоке, юге – низовая метель, на западе – туман, гололед.

    На севере, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед, на юге, востоке - усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

    На юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, временами 25 м/с.

    На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман, в горных районах - усиление ветра 15-20 м/с.

    На северо-востоке Актюбинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром в центре, на юге – туман.

    На западе, севере Атырауской, Западно-Казахстанской областей ожидается туман, на западе, севере Атырауской – гололед.


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