Осадки и сильный ветер - погода в Казахстане 21 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 21 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Под влиянием ложбины циклона и атмосферной фронтальной деятельности на большей части РК пройдут осадки с усилением ветра, в южной половине преимущественно в виде дождя. По РК ожидается туман, на западе юго-востоке - гололед, на севере, северо-западе и востоке – низовая метель», - говорится в сообщении синоптиков.

По данным Казгидромета, по Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20, на севере, востоке области - порывы 23-28 м/с, ночью на северо-западе, днем на большей части области ожидается метель.

По Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20, днем на юге области 23-28 м/с, на севере области – туман, гололед, ночью на севере, днем на большей части области – низовая метель.

На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, на большей части области - усиление ветра 15-20, на юге области 23-28 м/с.

Ночью на севере, западе, днем на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем на западе порывы 25 м/с, на севере области с низовой метелью.

Ночью на юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на северо-западе, западе, в центре области – усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с с низовой метелью.

Ночью на севере, днем на большей части Актюбинской области - усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с с низовой метелью, днем на севере области – гололед.

Ночью в горах, днем на большей части Жамбылской области – туман, гололед, утром и днем на юго-западе - усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На юге и в горных районах Алматинской области - туман, на востоке области - усиление ветра 17-22 м/с.

На севере в горных районах Туркестанской области ожидается туман, утром и днем в горных районах области - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области – туман, днем на севере, в центре - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области – туман, днем на северо-востоке - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере западе, востоке Карагандинской, днем на востоке Атырауской, севере Мангистауской областей - усиление ветра 15-20 м/с.