Осадки и гололед ожидаются 1 марта в Казахстане
По информации РГП «Казгидромет», лишь на юго-востоке и западе страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, днем местами гололед.
В Карагандинской области - туман, низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.
В Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Актюбинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области в районе Жаланашколя - усиление ветра 18-23 м/с.
В Атырауской, Мангистауской областях ожидаются туман, гололед.
В Западно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидается туман.