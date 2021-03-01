Осадки и гололед ожидаются 1 марта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением Северо-Западного циклона на большей части территории республики ожидается неустойчивый характер погоды – осадки, на востоке сильные осадки (дождь, снег). Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», лишь на юго-востоке и западе страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, днем местами гололед.

В Карагандинской области - туман, низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя - усиление ветра 18-23 м/с.

В Атырауской, Мангистауской областях ожидаются туман, гололед.

В Западно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидается туман.