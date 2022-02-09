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Осадки, гололед и усиление ветра – прогноз на три дня в Казахстане
9 Февраля 2022 11:57
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 10-12 февраля опубликовал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
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В Казахстан придет циклон. Обширный антициклон, сохранявший морозную погоду без осадков, начнет смещаться за пределы нашей страны, сохраняя свое влияние только на восточные регионы. А с северо-запада уже спешит циклон с большими запасами влаги. Он принесет с собой осадки в виде дождя и снега, 12 февраля в южных областях сильные осадки, а также усиление ветра и гололедные явления. И после продолжительных морозов, даже на севере Казахстана столбики термометров в дневные часы покажут всего 2-10 градусов мороза.
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