Осью мира и согласия в стране является казахский народ – мажилисмен Тохтасунов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Осью мира и согласия в стране является казахский народ. Так считает депутат Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстан Владимир Тохтасунов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы в очередной раз отмечаем День благодарности в нашей стране. Празднуется он относительно недавно, но уже появились свои добрые традиции. К примеру, с приходом этого дня многие казахстанцы в виде эстафеты, передают друг другу сообщения с поздравлениями. Не говоря уже о множестве торжественных мероприятий, концертов. Я считаю, что суть этого праздника кроется в смысле слова «БЛАГОДАРНОСТЬ», то есть выражение признательности за оказанное добро. И здесь нет никаких ограничений, кому бы вы хотели выразить свою благодарность. И это основное отличие нашего Дня благодарности от одноименного праздника, отмечаемого в странах Северной Америки. Помнить и ценить добро – это очень важная черта, которая должна быть присуща каждому человеку. Ведь добрые слова, дела, поступки укрепляют отношения и доверие друг к другу. Благодарный человек излучает добро, которое передается другому человеку, а тот дальше и так потянется по цепочке. Очень символично, что праздник совпадает с первым днем весны, как предвестник очередного пробуждения природы», – сказал В.Тохтасунов.

Мажилисмен отметил, что важно не забывать о наших главных ценностях - мир, согласие и стабильность в нашем государстве, – благодаря чему многочисленный этнос живет, как единая дружная семья.

«Осью всего этого является казахский народ, которому присущи гостеприимство, забота и другие добрые человеческие качества. Об этом с самого детства говорил мой ныне покойный отец, который будучи учителем казахского языка, познал всю глубину казахской души. Через знание казахского языка и культуры я тоже сроднился и стал, отчасти, казахом. Особо следует подчеркнуть роль Первого Президента Казахстана – Лидера Нации Нурсултана Назарбаева, который с самого зарождения независимости главным ориентиром выбрал внутреннюю стабильность. Для этого была создана уникальная структура – Ассамблея народа Казахстана, которая стала площадкой не только межэтнического общения, но и связующим звеном между поколениями. Я благодарен судьбе, что являюсь гражданином Казахстана и очень горжусь этим. В преддверии светлого праздника хочу поблагодарить казахский народ – за радушие и теплоту, благодатную нашу землю – за то, что нас кормит. Желаю всем здоровья и достатка, мира и добра каждому дому!» – заключил В.Тохтасунов.