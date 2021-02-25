РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:41, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Осью мира и согласия в стране является казахский народ – мажилисмен Тохтасунов

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Осью мира и согласия в стране является казахский народ. Так считает депутат Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстан Владимир Тохтасунов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году мы в очередной раз отмечаем День благодарности в нашей стране. Празднуется он относительно недавно, но уже появились свои добрые традиции. К примеру, с приходом этого дня многие казахстанцы в виде эстафеты, передают друг другу сообщения с поздравлениями. Не говоря уже о множестве торжественных мероприятий, концертов. Я считаю, что суть этого праздника кроется в смысле слова «БЛАГОДАРНОСТЬ», то есть выражение признательности за оказанное добро. И здесь нет никаких ограничений, кому бы вы хотели выразить свою благодарность. И это основное отличие нашего Дня благодарности от одноименного праздника, отмечаемого в странах Северной Америки. Помнить и ценить добро – это очень важная черта, которая должна быть присуща каждому человеку. Ведь добрые слова, дела, поступки укрепляют отношения и доверие друг к другу. Благодарный человек излучает добро, которое передается другому человеку, а тот дальше и так потянется по цепочке. Очень символично, что праздник совпадает с первым днем весны, как предвестник очередного пробуждения природы», – сказал В.Тохтасунов.

    Мажилисмен отметил, что важно не забывать о наших главных ценностях - мир, согласие и стабильность в нашем государстве, – благодаря чему многочисленный этнос живет, как единая дружная семья.

    «Осью всего этого является казахский народ, которому присущи гостеприимство, забота и другие добрые человеческие качества. Об этом с самого детства говорил мой ныне покойный отец, который будучи учителем казахского языка, познал всю глубину казахской души. Через знание казахского языка и культуры я тоже сроднился и стал, отчасти, казахом. Особо следует подчеркнуть роль Первого Президента Казахстана – Лидера Нации Нурсултана Назарбаева, который с самого зарождения независимости главным ориентиром выбрал внутреннюю стабильность. Для этого была создана уникальная структура – Ассамблея народа Казахстана, которая стала площадкой не только межэтнического общения, но и связующим звеном между поколениями. Я благодарен судьбе, что являюсь гражданином Казахстана и очень горжусь этим. В преддверии светлого праздника хочу поблагодарить казахский народ – за радушие и теплоту, благодатную нашу землю – за то, что нас кормит. Желаю всем здоровья и достатка, мира и добра каждому дому!» – заключил В.Тохтасунов.


    Теги:
    Ассамблея народа Казахстана Мнения АНК Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:54
    В Талыдкоргане полиция занималась незаконными проверками аптек
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!