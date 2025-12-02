ОРВИ в СКО: более 270 классов до сих пор на дистанционном обучении
В Северо-Казахстанской области за последние три дня количество детей, заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями, снизилось на 977 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным управления образования СКО, 28 ноября число заболевших детей достигло пика. В ходе мониторинга было выявлено, что в 75 школах болели 2 746 учеников. В результате около 4 тысяч учащихся 402 классов были временно переведены на дистанционное обучение.
Специалисты отмечают, что сейчас количество заболевших постепенно уменьшается. На сегодня 1 769 учеников заразились вирусом, а всего 2 602 ученика 274 классов временно обучаются в онлайн-формате.
На полный переход на дистанционное обучение были переведены следующие школы: Арыкбалыкская средняя школа в Айыртауском районе, Акан-Баракская средняя школа и средняя школа имени М. Ахметбекова в районе Шал Акына.
Кроме того, в 61 школе отдельные классы продолжают обучение в онлайн-формате.
В городе Петропавловске 23 школы, в районе Шал Акына — 9 школ, в районе Кызылжар — 3 школы, в Аккайынском районе — 5 школ, в районе М. Жумабаева — 6 школ, в Тайыншинском районе — 2 школы были переведены на онлайн-обучение.
Также в Тимирязевском районе 4 школы, в Жамбылском районе — 5 школ, в 4 школах областного значения в Петропавловске ученики временно обучаются дистанционно.
Ранее мы сообщали о том, что в ВКО около 35 тысяч школьников обучаются в дистанционном формате.