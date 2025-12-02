ОРВИ в СКО: более 270 классов до сих пор на дистанционном обучении

По данным управления образования СКО, 28 ноября число заболевших детей достигло пика. В ходе мониторинга было выявлено, что в 75 школах болели 2 746 учеников. В результате около 4 тысяч учащихся 402 классов были временно переведены на дистанционное обучение.

Специалисты отмечают, что сейчас количество заболевших постепенно уменьшается. На сегодня 1 769 учеников заразились вирусом, а всего 2 602 ученика 274 классов временно обучаются в онлайн-формате.

На полный переход на дистанционное обучение были переведены следующие школы: Арыкбалыкская средняя школа в Айыртауском районе, Акан-Баракская средняя школа и средняя школа имени М. Ахметбекова в районе Шал Акына.

Кроме того, в 61 школе отдельные классы продолжают обучение в онлайн-формате.

В городе Петропавловске 23 школы, в районе Шал Акына — 9 школ, в районе Кызылжар — 3 школы, в Аккайынском районе — 5 школ, в районе М. Жумабаева — 6 школ, в Тайыншинском районе — 2 школы были переведены на онлайн-обучение.

Также в Тимирязевском районе 4 школы, в Жамбылском районе — 5 школ, в 4 школах областного значения в Петропавловске ученики временно обучаются дистанционно.

Ранее мы сообщали о том, что в ВКО около 35 тысяч школьников обучаются в дистанционном формате.