Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

ОРВИ и гриппом больше всего болеют дети в Алматы

20 Декабря 2022, 20:35
ОРВИ и гриппом больше всего болеют дети в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за прошедшую неделю зарегистрировано 21 972 случая ОРВИ, показатель на 100 тысяч населения составил 1027,23, что выше показателя предыдущей недели на 13,8% и аналогичного периода прошлого года на 51,4% (13 802 случая). Заболеваемость в 66,9% обусловлена детским населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в городе циркулируют вирусы гриппа типа В и А (H3N2). С начала эпидсезона, с 1 октября этого года, зарегистрировано 115 случаев заболеваемости гриппом, из них типа В – 114 случаев и типа A (H3N2) - 1 случай. Все больные получили лечение, состояние удовлетворительное.

В целях профилактики гриппа, в городе в предэпидемический сезон текущего года проводилась вакцинация против гриппа лиц «группы риска» на средства местного бюджета. Это медицинские работники, дети, подлежащие медицинскому наблюдению в медицинских организациях, часто болеющие дети старше шести месяцев, дети организаций образования для детей-сирот и дети, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка, получатели услуг медико-социальных учреждений (организаций), беременные во втором или третьем триместре беременности, лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания и по эпидемиологическим показаниям.

В частных медицинских центрах на платной основе проводилась вакцинация желающих получить прививку против гриппа, в том числе работников разных сфер за счет средств работодателей.

Вакцинированы против гриппа всего 224 706 человек, в том числе 210 000 лиц «группы риска» (100%), на платной основе привито 10 576 человек - на средства работодателей и 4130 лиц - на собственные средства.

«Наиболее эффективным методом профилактики гриппа является своевременная вакцинация. Вирус гриппа ежегодно мутирует, поэтому прививку против гриппа необходимо получать ежегодно в предэпидемический сезон (октябрь-ноябрь) только вакциной текущего года производства. После прививки иммунитет формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона (до 1 года)», - отметили в ДСЭК.


Новости по теме
Алматинцев призвали не посещать корпоративы и массовые мероприятия из-за роста ОРВИ
Фармацевтические препараты подорожали в Казахстане на 13% за год
Пострадавших в ДТП детей посетил Вячеслав Дудник в больнице Актюбинской области
Теги:
Читайте также
Главную елку зажгли в Алматы
Алматинцев призвали не посещать корпоративы и массовые мероприятия из-за роста ОРВИ
Михаила Козачкова арестовали на два месяца
Арест Кайрата Кудайбергена продлили еще на месяц
Чемпионат мира по шахматам с призовым фондом в $1 млн пройдет в Алматы
Новые тарифы на воду могут ввести в Алматы
Серийные грабители с обрезом задержаны в Алматы
Фармацевтические препараты подорожали в Казахстане на 13% за год
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмира Катара с великолепной организацией чемпионата мира по футболу
2 Резкое понижение температуры воздуха прогнозируют в СКО
3 60-летний акмолинец выстрелил в жену, избил сына и застрелился
4 Лучших молодых спортсменов, врачей, учителей и волонтеров наградили в Алматинской области
5 Четырех павлодарцев осудили за групповое изнасилование

Лента новостей