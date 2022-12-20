ОРВИ и гриппом больше всего болеют дети в Алматы

20 Декабря 2022, 20:35

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за прошедшую неделю зарегистрировано 21 972 случая ОРВИ, показатель на 100 тысяч населения составил 1027,23, что выше показателя предыдущей недели на 13,8% и аналогичного периода прошлого года на 51,4% (13 802 случая). Заболеваемость в 66,9% обусловлена детским населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в городе циркулируют вирусы гриппа типа В и А (H3N2). С начала эпидсезона, с 1 октября этого года, зарегистрировано 115 случаев заболеваемости гриппом, из них типа В – 114 случаев и типа A (H3N2) - 1 случай. Все больные получили лечение, состояние удовлетворительное.

В целях профилактики гриппа, в городе в предэпидемический сезон текущего года проводилась вакцинация против гриппа лиц «группы риска» на средства местного бюджета. Это медицинские работники, дети, подлежащие медицинскому наблюдению в медицинских организациях, часто болеющие дети старше шести месяцев, дети организаций образования для детей-сирот и дети, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка, получатели услуг медико-социальных учреждений (организаций), беременные во втором или третьем триместре беременности, лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания и по эпидемиологическим показаниям.

В частных медицинских центрах на платной основе проводилась вакцинация желающих получить прививку против гриппа, в том числе работников разных сфер за счет средств работодателей.

Вакцинированы против гриппа всего 224 706 человек, в том числе 210 000 лиц «группы риска» (100%), на платной основе привито 10 576 человек - на средства работодателей и 4130 лиц - на собственные средства.

«Наиболее эффективным методом профилактики гриппа является своевременная вакцинация. Вирус гриппа ежегодно мутирует, поэтому прививку против гриппа необходимо получать ежегодно в предэпидемический сезон (октябрь-ноябрь) только вакциной текущего года производства. После прививки иммунитет формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона (до 1 года)», - отметили в ДСЭК.