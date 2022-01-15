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Оружие и специнвентарь изъяты в ходе спецоперации в Алматы

15 Января 2022 13:48
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Оружие и специнвентарь изъяты в ходе спецоперации в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Огнестрельное оружие и специнвентарь изъяты полицейскими Алматы в ходе спецоперации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комендатуры города.

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По подозрению в ограблении двух оружейных магазинов задержаны 44-летний житель Жамбылской области и 24-летний приезжий из Алматинской области.

При обыске арендованной квартиры изъято нарезное и охотничье ружья, патроны, бронежилет, оптические прицелы, бинокли, военизированная одежда, сотовые телефоны и носимые вещи.

«Подозреваемые признались в ограблении и мародерстве. Сообщили, что планировали уехать с награбленным из города. Личности задержанных проверяются на причастность к массовым беспорядкам и другим противоправным действиям», - сообщили в комендатуре Алматы.

Ранее сообщалось, что похищенные из ломбарда сотовые телефоны изъяли у молодого человека в микрорайоне Калкаман в Алматы.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК   #Криминал   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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