Оружие и специнвентарь изъяты в ходе спецоперации в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Огнестрельное оружие и специнвентарь изъяты полицейскими Алматы в ходе спецоперации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комендатуры города.
По подозрению в ограблении двух оружейных магазинов задержаны 44-летний житель Жамбылской области и 24-летний приезжий из Алматинской области.
При обыске арендованной квартиры изъято нарезное и охотничье ружья, патроны, бронежилет, оптические прицелы, бинокли, военизированная одежда, сотовые телефоны и носимые вещи.
«Подозреваемые признались в ограблении и мародерстве. Сообщили, что планировали уехать с награбленным из города. Личности задержанных проверяются на причастность к массовым беспорядкам и другим противоправным действиям», - сообщили в комендатуре Алматы.
Ранее сообщалось, что похищенные из ломбарда сотовые телефоны изъяли у молодого человека в микрорайоне Калкаман в Алматы.
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