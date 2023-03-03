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Оружие и патроны изъяли у жителя Туркестанской области

3 Марта 2023, 15:00
Оружие и патроны изъяли у жителя Туркестанской области Фото: polisia.kz

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники криминальной полиции Туркестанской области и полицейские Созакского района обнаружили в доме местного жителя незарегистрированное оружие и боеприпасы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские выявили, что один из жителей района незаконно хранит дома оружие.

Стражи порядка установили жителя Созакского района. При обыске у подозреваемого изъяли незаконно хранящиеся нарезное огнестрельное оружие и гладкоствольное ружье 12-го калибра. Также были обнаружены свыше 100 патронов и 6 гильз. Подозреваемого доставили в отдел полицию для выяснения всех обстоятельств.

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Факт зарегистрировали по статье 287 УК РК «Незаконное владение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы.


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