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Оружие и наркотики изъяли у семерых жителей Туркестанской области

17 Января 2022 09:17
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Оружие и наркотики изъяли у семерых жителей Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Оружие и наркотики изъяли у семерых жителей Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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С целью обеспечения безопасности граждан и общественного порядка на территории Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Только за двое суток оперативными подразделениями ДП Туркестанской области выявлено семь фактов, связанных с незаконным хранением оружия, наркотических средств и материалов религиозного характера.

Так, на территории Отырарского района сотрудники криминальной полиции задержали местного жителя, у которого обнаружили бумажный сверток с марихуаной и незарегистрированное двуствольное охотничье ружье с 36 патронами. Также у подозреваемого изъяты более 20 книг, брошюр и журналов религиозного характера.

В Тулькубасском районе оперативники задержали мужчину, у которого полицейские изъяли незарегистрированный сигнальный пистолет и обрез охотничьего ружья 16-го калибра.

На территории города Кентау сотрудники полиции изъяли у одного из горожан марихуану и металлический кастет.

Далее в Жетысайском районе в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, у которого изъяли незарегистрированный газовый пистолет, свыше 20 патронов разного калибра, металлическую и деревянную дубинки и сверток с марихуаной.

Кроме того, в Мактаральском районе сотрудники криминальной полиции изъяли у одного из сельчанин обрез охотничьего оружия 16-го калибра. Еще один обрез 12 калибра стражи порядка обнаружили у жителя Ордабасинского района. Также на территории Сарыагашского района оперативники задержали жителя районного центра, у которого изъяли незарегистрированный травматический пистолет.

Все факты зарегистрированы в ЕРДР по статьям 296 УК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» и 287 УК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Проводится досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз. Следователям предстоит установить, с какой целью подозреваемые хранили оружие. Выясняются все обстоятельства и их причастность к другим аналогичным преступлениям.

В свою очередь полицейские предупреждают граждан об уголовной и административной ответственности за совершение каких-либо противоправных действий и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и огнестрельного оружия.



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#Туркестанская область   #Криминал  
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