Оружие и наркотики изъяли полицейские у жителей Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП задержали двух подозреваемых, жителей Толебийского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При обыске у одного из них изъяли 5 свертков и емкость с содержимым, похожим на наркотические вещества, а также другие вещественные доказательства.

Согласно экспретизе, изъятое наркотическое средство оказалось марихуаной, общим весом около 100 гр.

У другого подозреваемого на чердаке дома изъяли двуствольный обрез 16 калибра.

Данный факт зарегистрировали по ч. 1 ст. 297 и ст. 287 УК РК. В настоящее время проводится досудебное расследование. Вещественные доказательства направлены на экспертизу. Выясняются все обстоятельства.