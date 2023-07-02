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    10:00, 02 Июль 2023 | GMT +6

    Оружие и наркотики изъяли полицейские у жителей Туркестанской области

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    Фото: Polisia.kz
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП задержали двух подозреваемых, жителей Толебийского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    При обыске у одного из них изъяли 5 свертков и емкость с содержимым, похожим на наркотические вещества, а также другие вещественные доказательства.

    Согласно экспретизе, изъятое наркотическое средство оказалось марихуаной, общим весом около 100 гр.

    У другого подозреваемого на чердаке дома изъяли двуствольный обрез 16 калибра.

    Данный факт зарегистрировали по ч. 1 ст. 297 и ст. 287 УК РК. В настоящее время проводится досудебное расследование. Вещественные доказательства направлены на экспертизу. Выясняются все обстоятельства.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Правоохранительные органы
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