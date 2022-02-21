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Орудовавших во время беспорядков мародеров начали судить в Алматы
21 Февраля 2022 18:02
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начали судить мародеров, участвовавших в ограблении оружейного магазина и других товаров во время массовых беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В пресс-службе городского суда сообщили, что на сегодня в суды г. Алматы поступило 46 дел, из них 28 находятся на рассмотрении, 18 уже рассмотрены.
Так, на сегодня решением суда два человека были признаны виновными в ограблении оружейного магазина и приговорены к пяти годам лишения свободы (каждый по пять лет). Также виновные в совершении мелкого хищения чужого имущества были приговорены к различным срокам ограничения свободы, с них взыскан материальный ущерб.
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