Орудовавших во время беспорядков мародеров начали судить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начали судить мародеров, участвовавших в ограблении оружейного магазина и других товаров во время массовых беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе городского суда сообщили, что на сегодня в суды г. Алматы поступило 46 дел, из них 28 находятся на рассмотрении, 18 уже рассмотрены.

Так, на сегодня решением суда два человека были признаны виновными в ограблении оружейного магазина и приговорены к пяти годам лишения свободы (каждый по пять лет). Также виновные в совершении мелкого хищения чужого имущества были приговорены к различным срокам ограничения свободы, с них взыскан материальный ущерб.