В Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказали, как используют паводковую воду и куда ее направляют из заполненных водохранилищ, передает корреспондент агентства Kazinform.

Филиал «Казводхоза» по Атырауской области роет 14,5 километров дополнительных каналов, чтобы перенаправить паводковую воду из реки Урал (Жайык) в Каспийское море. В Министерстве водных ресурсов и ирригации полагают, что это также позволит уменьшить объем воды, проходящей через город Атырау.

Филиал «Казводхоза» по Западно-Казахстанской области приступил к сбросу воды из Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы в Камыш-Самарские озера. Вода в эти озера не поступала последние 20 лет. Также появилась возможность направить воду в Урало-Кушумскую систему лиманного орошения, которая способна принять около 1 кубокилометра воды из реки Урал (Жайык).

Впервые с 2000 года на реке Тобол наблюдается многоводие. Крупные водохранилища каскада реки Тобол обеспечили безопасный пропуск паводковых вод и наполнились на 92%, что больше, чем в предыдущие годы. Благодаря этому водохранилища способны на долгий срок обеспечить необходимым количеством воды жителей региона.

— Наполнение Астанинского водохранилища позволит в течение года обеспечивать питьевой водой жителей столицы. Прошлогодний объем воды в Астанинском водохранилище не позволял в полной мере обеспечить город питьевой водой, из-за чего приходилось подпитывать водохранилище через Канал имени Сатпаева. Процесс был затратным и стоил свыше 2 млрд тенге, — заявила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева на брифинге в СЦК.

В Акмолинской области на 100% наполнились системы лиманного орошения «Алва» и «Кенбидайк». Также пополнились русла рек Козыкош, Мукыр и Карасу Целиноградского района. В озеро Тенгиз Коргалыжинского заповедника направлено 1,5 млрд кубометров воды.

Водохранилища Карагандинской области полностью наполнены. Собранная в них вода позволяет полностью удовлетворять потребности экономики региона в течение года.

Впервые за всю историю наблюдений вода, сброшенная с Кенгирского водохранилища области Улытау, поступила через реку Сарысу в озера Кызылординской области. Наблюдается активное наполнение Теликольской системы озер Кызылординской области, что должно оказать благоприятное влияние сельское хозяйство региона.

Приток из трансграничной реки Или в Капчагайское водохранилище Алматинской области обеспечил экологический сток в объеме около 2,3 кубических километров в озеро Балхаш.

В экологических целях вода из Тасоткельского водохранилища Жамбылской области сбрасывается по реке Шу. В начале апреля эта вода пересекла границу Созакского района Туркестанской области. Сброс воды из Тасоткельского водохранилища продлится до 1 мая, за это время по реке Шу в Созакский район должно поступить около 1 млн кубометров воды.

С 10 апреля из каскада водохранилищ реки Иртыш осуществляются природоохранные попуски. Это позволит обеспечить необходимой кормовой базой сельское хозяйство Павлодарской области. В общей сложности планируется сбросить из водохранилищ 6,3 млрд кубометров воды.