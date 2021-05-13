Оригинал письма хана Абылая передали в центр «Ұлы дала елі» в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанскую область с рабочим визитом посетил вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат.

В ходе визита вице-министр осмотрел мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, а также этноаул и ботанический сад.

Кроме того, он участвовал в мероприятии «Ұлы Дала елі», организованном Туркестанским областным управлением культуры. Болат Тлепов торжественно вручил руководству центра оригинал письма казахского хана Абылая российской императрице Анне Иоанновне, хранящегося в его личном архиве. В мероприятии участвовали руководитель управления культуры Туркестанской области Азимхан Койлыбаев, глава управления общественного развития области Дамир Жунусов и представители СМИ.

Болат Тлепов отметил, что духовная столица растет, возрождается и является плодом исторического решения, принятого Елбасы три года назад.

«Всего за три года древний город Туркестан стал удивительно красивым и красочным городом. Совсем недавно Туркестан стал культурной столицей тюркских стран и настоящим культурным, духовным центром казахского народа. За последние два года в городе построено более 200 культурных, духовных, социальных объектов. При этом я также решил передать письмо, написанное Абылай ханом русской императрице Анне Иоанновне, в центр «Ұлы дала елі»», - сказал он.

Напомним, центр «Ұлы дала елі« открыли 28 сентября 2020 года в ходе визита Нурсултана Назарбаева в Туркестан. Основная миссия центра - раскрытие исторических ценностей, отмеченных в программной статье Главы государства «Семь граней Великой степи«. Центр состоит из девяти историко-современных залов, раскрывающих различные темы: от образования Казахского ханства до развития новой эпохи. Так как город Туркестан является духовной столицей тюркского народа, здесь находится третья копия памятника Культегину, которая является бесценным сокровищем тюркских народов.

Осмотрев старинные экспонаты, вице-министр пожелал сотрудникам центра творческих успехов в работе. Также он посетил комплекс «Керуен сарай», Парк Первого Президента, театр «Алтын Самрук» и территорию фудкорта.











