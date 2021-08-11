Организовавших тои трех нарушителей карантина выявили в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские выявили трёх нарушителей, устроивших тои во время карантина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
В Туркестанской области полицейские совместно с мониторинговыми группами продолжают профилактические работы в усиленном режиме и ежедневно проверяют объекты предпринимательства и различные заведения на предмет соблюдения карантинного режима.
В Созакском районе стражи порядка за время очередных отработок остановили три семейных торжества. В одном случае местный житель устроил «кудалык той» с участием более 50 родственников. А двое остальных сельчан устроили «Беташар той», куда собралось по 60 человек.
Полицейские провели с собравшимися разъяснительные беседы о недопустимости нарушения карантина и распустили гостей по домам.
В отношении же организаторов тоев собрали материалы по ст. 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС Созакского района для привлечения нарушителей к административной ответственности.
На территории Созакского района полицейскими с начала года выявлено 130 фактов проведения различных торжеств в нарушение требований карантинного режима.
Полицейские Туркестанской области предупреждают граждан о привлечении к ответственности за неисполнение санитарно-эпидемиологических норм, которые могут привести к опасности здоровью людей. Стражи порядка призывают жителей области соблюдать требования постановления главного государственного санитарного врача, а также носить медицинские маски и держать социальную дистанцию.
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