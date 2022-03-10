Организовать централизованный закуп шерсти у овцеводческих хозяйств и населения предлагают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Производители шерсти нуждаются в простых и эффективных технологиях, а также в поддержке их бизнеса. Об этом заявил сенатор Мухтар Джумагазиев в своем депутатском запросе в адрес Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам депутата, потенциал у сферы высокий, набор проблем – достаточно стандартный, а работа практически не ведётся.

Выращиванием овец в стране занимается порядка 4 тыс. фермеров, а заводов по переработке шерсти имеется всего 13. Из них в прошлом году 6 предприятий не работали, а загруженность 7 оставшихся предприятий не превышала 30%. На этом фоне Казахстан импортирует до 90% продукции текстильной промышленности. А около 30 тысяч тонн шерсти или 73,5% от производимой в Казахстане утилизируется.

«Отечественные перекупщики принимают только шерсть тонкорунных овец по 100-150 тенге за килограмм. При стрижке одной овцы он затрачивает до 300-500 тенге, затем находится в поисках сбыта, а в итоге шерсть просто сжигается», - сказал Мухтар Джумагазиев на пленарном заседании палаты.

По словам сенатора, сейчас важно перестроить подходы к территориальному распределению предприятий по переработке шерсти и построить новые технологичные производства. Сенатор также предлагает усовершенствовать меры господдержки таких крестьян. Инвестиционные субсидии в рамках госпрограммы индустриально-инновационного развития страны на 2020-2025 годы, помогли бы стимулировать приток как местных, так и иностранных инвестиций в данную отрасль.

«По мнению отраслевиков, создает основную проблему и негативно влияет на ситуацию разделение полномочий между двумя уполномоченными ведомствами. Так, вопросы производства сырья и сама первичная переработка шкур и шерсти относится к подведомственности министерства сельского хозяйства, а вопросы глубокой переработки шкур и шерсти отнесены в ведение министерства индустрии и инфраструктурного развития. В итоге меры инвестиционных преференций и государственной поддержки, реализуемые операторами, которыми являются данные министерства, не только не дополняют друг друга, а по некоторым вопросам создают определенные сложности», - добавил Мухтар Джумагазиев

Также депутат озвучил ряд предложений для улучшения ситуации. В их числе предоставление Министерству сельского хозяйства полномочий по включению в существующие программы государственной поддержки агропромышленного комплекса проектов по глубокой переработке шкур и шерсти. Он затронул и вопросы субсидирования проектов в данной сфере и о создании во всех регионах страны сервисно-заготовительных пунктов по приемке шкур и шерсти в целях организации централизованной системы закупа шерсти у овцеводческих хозяйств и населения.