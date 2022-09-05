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    08:39, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Организована работа Координационного центра волонтеров в связи с пожарами в Костанайской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с пожарами в Костанайской области Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) совместно с республиканским фронт-офисом Birgemiz и Национальной волонтерской сетью организовал работу республиканского координационного центра волонтеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства информации и общественного развития РК.

    На базе ЦПГИ проводится консультационная, информационная и организационная помощь.

    В координационный центр могут обращаться жители Костанайской области, пострадавшие от пожара и волонтеры, готовые помочь нуждающимся людям.

    «Очень много семей остались без крова в Костанайской области. Люди нуждаются в любой помощи. Сейчас мы возобновили работу координационного центра волонтеров. Мы призываем всех неравнодушных казахстанцев помочь пострадавшим от пожара и оказать помощь», - отметили в республиканском Координационном центре волонтеров.

    Для оказания помощи казахстанцы могут обращаться по следующим номерам:

    +77778097007

    +77087064242

    +77018963227

    Также работает телеграм-чат @eriktiler_kaz.


    Теги:
    Общество Пожар Костанай Костанайская область Волонтёрство
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