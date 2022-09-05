08:39, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6
Организована работа Координационного центра волонтеров в связи с пожарами в Костанайской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с пожарами в Костанайской области Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) совместно с республиканским фронт-офисом Birgemiz и Национальной волонтерской сетью организовал работу республиканского координационного центра волонтеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства информации и общественного развития РК.
На базе ЦПГИ проводится консультационная, информационная и организационная помощь.
В координационный центр могут обращаться жители Костанайской области, пострадавшие от пожара и волонтеры, готовые помочь нуждающимся людям.
«Очень много семей остались без крова в Костанайской области. Люди нуждаются в любой помощи. Сейчас мы возобновили работу координационного центра волонтеров. Мы призываем всех неравнодушных казахстанцев помочь пострадавшим от пожара и оказать помощь», - отметили в республиканском Координационном центре волонтеров.
Для оказания помощи казахстанцы могут обращаться по следующим номерам:
+77778097007
+77087064242
+77018963227
Также работает телеграм-чат @eriktiler_kaz.