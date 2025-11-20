Организацию пранков могут официально запретить в Казахстане

— Есть пранки, есть отдельные какие-то съемки, которые делаются без разрешения тех или иных лиц. Поэтому эту норму, естественно, мы с вами будем обсуждать, поскольку рабочая группа только создается. Если хотите, я вас всех могу включить в эту рабочую группу для того, чтобы мы понимали вот эти границы, кого можно снимать, кого нельзя снимать и как снимать, — сказала Балаева в кулуарах Сената.

По ее словам, сегодня от казахстанцев поступают отдельные заявления с жалобами на пранки.

— Граждане тоже пишут, что абсолютно уже невозможно там, допустим, куда-либо сходить, невозможно вообще с друзьями погулять в конце концов, — отметила Балаева.

При этом журналисты спросили, не является ли такой запрет способом защитить чиновников.

— Чиновники, мы же уже привыкли. У нас уже давно нет родственников, у нас давно нет личной жизни. Поскольку мы уже куда бы ни пошли, нас снимают везде. Хотя мы такие же люди, такие же граждане этой страны. Поэтому вопрос не конкретно о чиновниках, в целом вопрос именно упорядочить это направление. Поэтому давайте будем обсуждать. Здесь мы говорим о том, что мы создаем рабочую группу и будем обсуждать те вопросы, которые поступают к нам, как запросы как от журналистов, так и от простых граждан, — ответила министр.

Напомним, недавно в социальных сетях широкий общественный резонанс вызвали ролики блогерши, которая в общественных местах Китая и Узбекистана снимала пранки, неожиданно хватая незнакомых молодых мужчин за руки и ноги. После этого в отношении девушки — Аружан Айбековой — было принято административное наказание.

Корреспондент агентства Kazinform встретился с автором скандальных видео и расспросил, почему она решилась на такой шаг и как относится к случившемуся.

Также ранее депутат предложил блокировать казахстанских пранкеров в соцсетях.