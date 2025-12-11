РУ
    09:41, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Организации для детей начнут проверять по принципу внезапности с 1 февраля в Казахстане

    С 1 февраля 2026 года в стране начнет действовать новый порядок государственного контроля, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минпросвещения РК.

    Фото: Минпросвещения РК

    Он позволяет уполномоченному органу проводить внезапные проверки организаций, финансируемых из государственного бюджета и предоставляющих детям питание, проживание, образование, воспитание и оздоровление — как до начала оказания услуг, так и в период их оказания. Это обеспечит более оперативное проведение контрольных мероприятий и своевременное выявление возможных нарушений, отмечают в ведомстве.

    Государственный контроль будет регламентироваться Законом «О правах ребенка в РК», что закрепляет особый порядок контроля и усиливает требования к качеству и безопасности предоставляемых услуг.

    — Введение внезапных проверок усиливает защиту детей и делает госконтроль более оперативным. Теперь уполномоченный орган может самостоятельно принимать решение о проверке и сразу выходить на объект при поступлении сигнала о конкретных нарушениях. Если поступает сигнал, осуществляется внеплановая проверка с посещением объекта, — отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

    Напомним, что 4 декабря Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля». Нововведения вступают в силу 1 февраля 2026 года.

