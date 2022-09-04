Организаторы Kostanay Music Fest направят 50 млн тенге пострадавшим от пожаров

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сегодня команда организаторов музыкального фестиваля выезжает в Аулиекольский район для организации гуманитарной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прошедший накануне в Костанае музыкальный фестиваль Kostanay Music Fest вызвал негодование в сети среди пользователей. Люди недоумевали, почему в момент, когда в области бушуют сильные лесные пожары и есть жертвы, на центральном стадионе в это время кто-то веселится на концерте. Организаторы посчитали своим долгом объясниться перед костанайцами и разъяснить сложившуюся ситуацию.

«Концерт, на который мы привезли около десятка самых популярных творческих коллективов и исполнителей, организовали 100% на частные средства. Посмотреть на выступления артистов в Костанае приехали тысячи молодых людей из многих городов Казахстана. За месяц продали 16 тыс. билетов. В момент, когда начался пожар недалеко от стадиона, мы занимались подготовкой представления и еще не знали о том, что есть жертвы. Тысячи молодых людей, купивших билеты на концерт, уже собрались и занимали места на секторах стадиона. Известие о том, что в одном из районов области начался крупный пожар пришло тогда, когда на стадионе и у входов собрались практически все зрители, купившие билеты. Отменить мы уже никак не могли, так как нельзя было так поступать с людьми купившими билеты и приехавшими на концерт с разных мест», - написал на своей странице в сети Instagram один из организаторов фестиваля Алмас Жали.

По словам организатора мероприятия, реакция 16 тыс. молодых людей на отмену концерта была бы непрогнозируемой и последствия такого решения могли бы быть крайне негативными.

«Понимаю эмоции горожан и жителей области, приносим извинения и глубокие соболезнования родным и близким погибших в пожаре. Сам концерт, который мы готовили 3 месяца, изначально планировался быть полностью благотворительным. В этот момент, когда Костанайская область борется с огнем, когда люди в пожаре теряют свои дома, мы просто обязаны передать все вырученные средства от концерта - 50 миллионов тенге - в помощь пострадавшим от этого стихийного бедствия людям», - добавил Алмас Жали.

Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

Сегодня открылись пункты приема гумпомощи пострадавшим от пожара в Костанае, а также пункты приема помощи по регионам от партии «AMANAT». Костанайские заводы тоже окажут помощь в размере 100 млн тенге пострадавшим.

Фото: instagram.com/almaszhali