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Организаторы ЕНТ просят родителей выпускников оставаться дома
15 Июня 2020 17:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки Дидар Смагулов извинился перед родителями за вынужденные ограничения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Мы были вынуждены поставить запрет на посещение пунктов проведения ЕНТ родителями. Я хотел бы извиниться и прошу отнестись с пониманием к данной ситуации», - сказал Дидар Смагулов на брифинге в СЦК.
Спикер добавил, что любое скопление людей - это дополнительные риски для наших детей. В связи с этим он попросил родителей оставаться дома и следить за ЕНТ по трансляции.
«Аудитории будут заполнены на 50%, будут постоянно проветриваться и обрабатываться после каждого потока различными лампами, дезинфекторами», - заверил Дидар Смагулов.
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