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Организаторов лжерозыгрыша задержали в Алматинской области

20 Января 2023, 10:51
Организаторов лжерозыгрыша задержали в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области задержали двух молодых людей 18 и 20 лет. Их подозревают в мошенничестве , передает корреспондент МИА «Казинформ».

Следствием установлено, что фигуранты, обзванивая граждан, предлагали приобрести у них бытовую технику, косметику и другие товары народного потребления, обещая при этом беспроигрышную возможность стать обладателем нового автомобиля марки «Hyundai Accent». Хотя на самом деле информация о розыгрыше была фейком.

Действия задержанных лиц квалифицированы по статье 190 части 4 УК РК - «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Предварительная сумма ущерба, причиненного обладателям «лотерейного билета», составила более 15 млн тенге.

«В настоящее время их личности проверяются на причастность к другим преступлениям. Производство досудебного расследования поручено следователям УП Енбекшиказахского района. Ход и результаты расследования уголовных дел поставлены на контроль в ДП Алматинской области», - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматинской области Рустам Абдрахманов.


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