Организаторов концерта, проведенного в карантин, наказали в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане наказали организаторов концерта, проведенного в период карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК.

«26 мая в Туркестанское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля поступило сообщение об организации концертного мероприятия в областном центре. Управлением в экстренном порядке было направлено служебное письмо руководителю Туркестанского городского управления полиции об определении организаторов мероприятия. Нарушители карантинных ограничений были выявлены сотрудниками полиции через несколько дней. В рапорте полиции указано, что концерт проводился 24 мая около 19:00 в связи с открытием нового кинотеатра. Мероприятие посетили около 400-450 человек», - рассказали в пресс-службе комитета.

По информации ведомства, на гражданина, грубо нарушившего исполнение пункта 425 статьи 1 КоАП РК, составлен протокол.

Отметим, 18 мая 2021 года вышло постановление главного государственного санитарного врача Туркестанской области, согласно которому проведение массовых мероприятий запрещается.