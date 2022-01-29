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Организаторов интересовали досье на сотрудников правоохранительных органов – Президент о событиях в Алматы

29 Января 2022 20:38
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Организаторов интересовали досье на сотрудников правоохранительных органов – Президент о событиях в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уверен, что за трагическими событиями, которые произошли в начале января в Алматы, стоят профессиональные боевики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Все же я думаю, что это была спланированная акция, причем все этапы беспорядков – начиная с мирных протестов, они действительно были, и заканчивая убийствами, мародёрством. Это была целостная операция, задуманная профессионалами и исполненная ими же. Что касается мирных демонстраций, то, естественно, они состоялись. Какого-либо применения силы в отношении демонстрантов не было и не могло быть. Затем им на смену пришли молодые люди, которые просто хулиганили, кидались на полицейские щиты и прочее. Затем пришла третья волна – это уже были мародёры. Причем их было очень много. Это убийцы, насильники», - рассказал Глава государства в интервью агентству «Хабар».

К.Токаев заявил, что ими руководили профессиональные боевики, которые прошли специальную подготовку. Они хорошо ориентировались на местности, знали местоположение зданий силовых органов и руководили атаками на эти здания.

«Этих людей, естественно, материальные ценности не интересовали. Они руководили атаками на административные здания. Их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов. Это была тщательно спланированная операция, по своей сути террористическая, с привлечением боевиков из-за рубежа», - добавил Касым-Жомарт Токаев.



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#Президент Казахстана   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Анеля Касымова

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