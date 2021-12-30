Организаторов финансовых пирамид осудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы окончено производство по четырем уголовным делам, связанным с финансовыми пирамидами. В общей сложности от их преступной деятельности пострадали около 500 человек. Общий ущерб составил более 1,5 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Один из них – гражданин Лим А.С., 1988 года рождения, который с февраля 2017 года по август 2018 года, с целью совершения мошеннических действий, создал ТОО «LS inc», в группе лиц, путем привлечения инвестиций (денежных средств) у граждан, для дальнейшего получения прибыли, путем постановки денежных ставок на результаты спортивных игр, ложно гарантируя возврат вложенных гражданами денежных средств, в полном объеме и без каких либо рисков. С целью большего обогащения гражданин Л. «гарантировал», что проценты с вложенных денежных средств получать будет можно в любое время, различными способами: путем перевода на карту, банковский счет либо в офисе. По заявлениям обманутых граждан зарегистрировано 188 уголовных дел, общий ущерб составляет 1 440 281 000 тенге», – рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

Решением суда Алмалинского района гражданин Лим А.С. осужден к 6,5 годам лишения свободы.

Кроме того, в производстве Следственного управления находилось уголовное дело в отношении гражданки Алдабергеновой Д.А., которая посредством социальных сетей объявила об открытии инвестиционного проекта.

«Суть проекта заключалась в увеличении денежных средств путем вложения их для совершения ставок в букмекерские конторы, а также на различные бизнес-проекты. Таким образом, вкладчики перечисляли Алдабергеновой Д.А. и другим лицам посредством банковских карт денежные средства, для получения прибыли в размере 30% и 50%, но в последующем перечислив денежные средства, так и не получили прибыль. Подозреваемая судьей Алмалинского районного суда приговорена 6 годам 8 месяцам лишения свободы», – резюмировал Р. Абдрахманов.