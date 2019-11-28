+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -4 °С
USD 386.19 EUR 425.08
RUB 6.04 CNY 54.99
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Организаторов благотворительной акции «Арыс, біз біргеміз» наградили в Нур-Султане

28 Ноября 2019 18:03
Поделиться:
Организаторов благотворительной акции «Арыс, біз біргеміз» наградили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном Дворце мира и согласия наградили организаторов благотворительной акции «Арыс, біз біргеміз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

100 семей в Арыси получили новое жилье
В Арыси отметили день города До наступления холодов все дома в Арыси будут завершены – Умирзак Шукеев «Видна большая работа» - зарубежные эксперты про склады в Арыси

В частности, почетные грамоты были вручены председателю Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана Шаймардану Нурумову, председателю Ассоциации азербайджанцев РК Абылфасу Хамедову, председателю общественного объединения узбеков Казахстана «Дустлик» Икраму Хашимжанову, председателю карагандинского областного филиала ОО «Конгресс татар Казахстана» Шамилю Осину, учредителю ТОО «Шымкенткус» Абылкасыму Досболову.

В общей сложности, благодаря вкладу и участию членов Ассамблеи и этнокультурных объединений в гуманитарной акции по помощи пострадавшим в города Арысь было собрано более 156 млн 297 тыс. тенге, а также около 200 тонн грузов продовольствия, предметов первой необходимости, стройматериалов.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Туркестанская область, ЧП в Арыси,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив