Организаторов благотворительной акции «Арыс, біз біргеміз» наградили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном Дворце мира и согласия наградили организаторов благотворительной акции «Арыс, біз біргеміз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, почетные грамоты были вручены председателю Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана Шаймардану Нурумову, председателю Ассоциации азербайджанцев РК Абылфасу Хамедову, председателю общественного объединения узбеков Казахстана «Дустлик» Икраму Хашимжанову, председателю карагандинского областного филиала ОО «Конгресс татар Казахстана» Шамилю Осину, учредителю ТОО «Шымкенткус» Абылкасыму Досболову.

В общей сложности, благодаря вкладу и участию членов Ассамблеи и этнокультурных объединений в гуманитарной акции по помощи пострадавшим в города Арысь было собрано более 156 млн 297 тыс. тенге, а также около 200 тонн грузов продовольствия, предметов первой необходимости, стройматериалов.