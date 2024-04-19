Организаторы Олимпиады-2024 запустили распродажу билетов на все виды спорта

Организационный комитет Олимпийских игр-2024 в Париже объявил о запуске распродажи билетов на спортивные события в рамках ОИ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Акция стартовала 17 апреля. Организаторы таким образом решили отметить 100 дней до начала Олимпиады, сделав подарок для болельщиков, которые еще не успели приобрести билеты.

На многие виды спорта продажа пропусков на трибуны уже была закрыта. Однако акция предоставит последний шанс туристам и фанатам увидеть олимпийские соревнования. Для этого в продажу поступили 250 тысяч билетов на все олимпийские виды спорта, в том числе и на те, на которые места уже были распроданы.

Минимальная цена составит 24 евро. Таких билетов организаторы выделили в количестве 20 тысяч. Стоимость остальных будет зависеть от вида спорта и достигать почти 1000 евро. Стоит отметить, что продажа производится в порядке очереди обращения.

Приобрести билеты по-прежнему можно только через Интернет на официальной билетной платформе. Также действуют пакеты гостеприимства, где вместе в комплекте с билетами будет доступно жилье. Болельщики могут сами настроить себе пакет, выбрать любое место проживания в зависимости от уровня, записаться на различные экскурсии и интерактивы.

Для тех, кто приобретет пакеты, также будет доступ к Clubhouse24. Это специальные площадки в количестве 200 штук, расположенных в различных частях места проведения Олимпиады. Болельщикам будут предложены знакомство с кухней Франции, живые выступления артистов и спортсменов, просмотр соревнований и многое другое.

Чтобы туристы могли прикоснуться к жизни Парижа, для них подготовили специальные наборы пакетов по категориям: история и культура, еда и вино, мода и стиль, современный Париж, семейный, активный и оздоровительный отдых.

Общее количество билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры составило свыше 13 миллионов.

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что в Греции зажгли Олимпийский огонь предстоящих Игр-2024.