Организаторам незаконной вырубки саксаула в кызылординском заповеднике грозит до 12 лет
Cотрудниками УБОП ДП Кызылординской области во взаимодействии с региональной прокуратурой 26 января пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной вырубкой и заготовкой деревьев, находящихся под охраной государства, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Противоправная деятельность подозреваемых осуществлялась на территории государственного природного заповедника при покровительстве инспекторов управления природных ресурсов и регулирования природопользования, которые на системной основе получали незаконные денежные вознаграждения.
Злоумышленники, рассчитывая на безнаказанность, организовали устойчивую схему заготовки и последующего сбыта редких деревьев породы саксаул в приграничные области. Установлены места заготовки и задокументированы факты реализации.
В ходе обысковых мероприятий обнаружены и изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, грузовые автомашины, электропилорамы, радиостанции, крупная сумма денежных средств, а также значительный объем незаконно вырубленного саксаула, восстановление которого в природных условиях требует десятилетий. Проводится расследование. Подозреваемые водворены в ИВС, им грозит до 12 лет лишения свободы.
Размер причиненного государству ущерба устанавливается. МВД напоминает, что незаконная вырубка редких и исчезающих видов растений наносит существенный ущерб экосистеме и относится к категории тяжких преступлений.