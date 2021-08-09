Организатора крупной нарколаборатории осудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 11 лет тюрьмы получил организатор крупной нарколаборатории в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Лаборатория была обнаружена в августе 2020 года в одном из Садоводческих обществ расположенных на территории Наурызбайского района.

«В доме, переоборудованном под нарколабораторию, были обнаружены и изъяты компоненты для производства сентетического наркотика различные колбы и специальные приборы. Также была изъята готовая продукция – психотропные вещества «Мефедрон» и а-PVP в особо крупном размере», – рассказал заместитель начальника Следственного управления ДП города Алматы Адиль Салаев.

Как стало известно, внимание полицейских привлек факт поставки в одну из транспортно-логистических компаний города Алматы груза, состоящего из веществ и лабораторных приборов, используемых для изготовления синтетических наркотиков. Заказчиком «груза» был 45-летний гражданин К.

Проведенными специальными мероприятиями была выявлена его незаконная деятельность и сама нарколаборатория. Гражданин был задержан и признан судом виновным в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ст.297 ч.3 п.3 УК РК «Незаконное изготовление и хранение в целях сбыта психотропного вещества в особо крупном размере». Его приговорили к 11 годам лишения свободы.