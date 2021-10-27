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    22:38, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Организатора финансовой пирамиды задержали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержан руководитель компании «Mudaraban Capital» за организацию финансовой пирамиды. Об этом сообщил заместитель начальника полиции города Рустам Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Замначальника полиции отметил, что 40-летний гражданина Б., водворен в изолятор временного содержания ДП сегодня, 26 октября, в порядке статьи 128 УПК РК.

    27 апреля 2021 года в департамент полиции Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамиды (ст.217 УК РК).

    «В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. В этой связи, в совершении данного преступления ранее были изобличены четыре подозреваемых, трое из которых с санкции суда взяты под стражу», - пояснил в Facebook Рустам Абдрахманов.

    По его словам, денежные средства в размере свыше двух миллиардов тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 160 вкладчиков поступали через другую компанию ТОО «Mudaraban Capital». Вместе с тем, установлены и другие компании, через которые в ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD technology» переводились денежные потоки от вкладчиков.


    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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