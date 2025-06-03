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    15:15, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Организатора фейковых обучающих курсов задержали в Албании

    В Тиране по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан и заключен под стражу казахстанец, находившийся в международном розыске за мошенничество в крупном размере, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Организатора фейковых обучающих курсов задержали в Албании
    Фото:Polisia.kz

    В 2023 году мужчина открыл в Алматы частную школу и под предлогом предоставления платных подготовительных курсов для поступления в вузы обманул 10 граждан. Общий ущерб составил 10,5 млн тенге.

    МВД предупреждает, что злоумышленники предлагают обучающие курсы с заманчивыми предложениями: низкая цена, быстрые результаты, эксклюзивные методики, лучший преподавательский состав.

    - Основные признаки мошеннических курсов: отсутствие лицензии и официальной регистрации; нет прозрачной информации о преподавателях и программе; требование полной оплаты без договора; отсутствие отзывов на независимых платформах, - предупредили в пресс-службе МВД. 

    Ранее мы писали о массовых жалобах на образовательный центр Gasyr Foundation в Астане. 

     

    Теги:
    МВД РК Мошенничество Фейки Албания Образование Интерпол
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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