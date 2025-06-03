Организатора фейковых обучающих курсов задержали в Албании

В 2023 году мужчина открыл в Алматы частную школу и под предлогом предоставления платных подготовительных курсов для поступления в вузы обманул 10 граждан. Общий ущерб составил 10,5 млн тенге.

МВД предупреждает, что злоумышленники предлагают обучающие курсы с заманчивыми предложениями: низкая цена, быстрые результаты, эксклюзивные методики, лучший преподавательский состав.

- Основные признаки мошеннических курсов: отсутствие лицензии и официальной регистрации; нет прозрачной информации о преподавателях и программе; требование полной оплаты без договора; отсутствие отзывов на независимых платформах, - предупредили в пресс-службе МВД.

Ранее мы писали о массовых жалобах на образовательный центр Gasyr Foundation в Астане.