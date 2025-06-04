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    18:47, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Организатора детского конкурса задержали в Алматы по подозрению в мошенничестве

    Заявления против организатора конкурсов поступили в полицию из разных областей, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Полиция Алматы начала досудебное расследование по факту хищения денежных средств, собранных с родителей несовершеннолетних под предлогом участия детей в международном конкурсе.

    По предварительным данным, в декабре 2024 года организатор мероприятия предложила участие в конкурсе, якобы запланированном за рубежом, и осуществляла сбор денежных средств с родителей через расчетные счета.

    Несмотря на заверения, конкурс не прошел, дети не поехали за границу, при этом денежные средства организатор не вернул.

    Подозреваемую задержали, она сейчас находится в изоляторе временного содержания.

    Также афиксированы обращения граждан из нескольких регионов страны. Полиция проводит комплекс следственных мероприятий, а также устанавливает материальный ущерб.

    Полиция Алматы призывает граждан проявлять осмотрительность при заключении договоренностей, связанных с поездками несовершеннолетних, и обращаться в случае возникновения сомнений в законности тех или иных предложений.

    Напомним, ранее по запросу Казахстана в Албании задержали организатора фейковых обучающих курсов.

    Теги:
    Полиция Алматы Задержания
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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