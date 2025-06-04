Организатора детского конкурса задержали в Алматы по подозрению в мошенничестве

Полиция Алматы начала досудебное расследование по факту хищения денежных средств, собранных с родителей несовершеннолетних под предлогом участия детей в международном конкурсе.

По предварительным данным, в декабре 2024 года организатор мероприятия предложила участие в конкурсе, якобы запланированном за рубежом, и осуществляла сбор денежных средств с родителей через расчетные счета.

Несмотря на заверения, конкурс не прошел, дети не поехали за границу, при этом денежные средства организатор не вернул.

Подозреваемую задержали, она сейчас находится в изоляторе временного содержания.

Также афиксированы обращения граждан из нескольких регионов страны. Полиция проводит комплекс следственных мероприятий, а также устанавливает материальный ущерб.

Полиция Алматы призывает граждан проявлять осмотрительность при заключении договоренностей, связанных с поездками несовершеннолетних, и обращаться в случае возникновения сомнений в законности тех или иных предложений.

Напомним, ранее по запросу Казахстана в Албании задержали организатора фейковых обучающих курсов.