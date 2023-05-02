Организатора бесконтактной схемы сбыта наркотиков задержали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – У молодого человека нашли в кармане марихуану. Также ему предъявлено обвинение в сбыте наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодаре сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области задержали 19-летнего подозреваемого, причастного к незаконному обороту наркотических средств», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

У молодого человека в одежде обнаружен сверток с 12 граммами высушенной марихуаны.

«Еще почти 68 грамм запрещенного вещества хранились в квартире, арендованной им. Кроме того, сотрудники полиции изъяли мобильный телефон с информацией о противоправной деятельности», - добавил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

Подозреваемый признался, что в январе разработал бесконтактную схему сбыта наркотиков, для чего создал в одном из мессенджеров интернет-магазин. Самостоятельно управляя им через тайники- «закладки», распространял запрещенные вещества. После получения оплаты он сообщал покупателю адрес и место «закладки», месторасположение которых фиксировал с помощью фотокамеры мобильного телефона.

«В ходе следственных действий подозреваемый подтвердил, что знал о незаконности данного способа заработка, однако решил распределить преступные роли и возложить обязанности курьера-«закладчика» на других лиц, для чего стал вести подбор кандидатур из близкого окружения.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 («Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов») УК Республики Казахстан. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - дополнили в пресс-службе.