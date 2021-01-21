Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Орденом «Достык» II степени награжден посол России Алексей Бородавкин

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Января 2021, 16:30
Орденом «Достык» II степени награжден посол России Алексей Бородавкин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев наградил Орденом «Достык» II степени Посла Российской Федерации в Казахстане Алексея Бородавкина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе церемонии награждения Касым-Жомарт Токаев отметил, что вручает высокую государственную награду нашей страны Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации Алексею Бородавкину в знак признания его больших заслуг в деле укрепления союзнических отношений, дружбы и сотрудничества между нашими государствами.

– Вы известны в дипломатических кругах как крупный специалист по вопросам международных отношений. В качестве Чрезвычайного Посла Российской Федерации в Казахстане прилагаете большие усилия для того, чтобы дружба между нашими государствами носила постоянный, вечный характер. Мы благодарны Вам за большую и интенсивную работу. Совсем недавно Вы отметили крупную юбилейную дату в своей личной жизни. Это прекрасный юбилей, данная награда адресована Вам и по этому случаю, – сказал Президент Казахстана.

Российский дипломат выразил благодарность Главе государства за высокую оценку его вклада в развитие и укрепление казахстанско-российских союзнических отношений и интеграционных связей.

– Я расцениваю это не только как оценку своего личного вклада в развитие наших связей и дружбы между нашими народами и государствами, но и как высокую оценку усилий всех российских дипломатов, которые трудятся на казахстанском направлении, и в первую очередь – моих коллег в Посольстве. Я заверяю Вас, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич в том, что буду и дальше прилагать усилия для того, чтобы наши связи, союзничество, интеграционные связи достигли еще более высокого и качественного уровня, – сказал Алексей Бородавкин.

photo


МИД РК   Президент Казахстана   Акорда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
Около 70 тысяч детей будут охвачены летним отдыхом в Атырауской области
Около 70 тысяч детей будут охвачены летним отдыхом в Атырауской области