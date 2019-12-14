Орден материнской славы Зайкен Агытаевой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –В преддверии Дня независимости Республики Казахстан свой 90-летний юбилей отмечает заслуженный педагог, историк, общественный деятель Северо-Казахстанской области Зайкен Атыгаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Что значит для юбиляра День независимости, как достойно прожить свою жизнь, в чем главная ее ценность для женщины? Об этом мы беседуем с Зайкен Каскиевной.

- Зайкен апа, символично, что Ваш юбилей совпал с главным праздником нашей страны...

- Считаю действительно символичным это совпадение, потому что всю свою жизнь я посвятила государственной службе, служению родного края. Я родилась, выросла в поселке Сырымбет Айрауского района в Северном Казахстане и практически всю свою жизнь прожила и работала здесь. После окончания Карагандинского учительского института вернулась домой и более двадцати преподавала математику и физику в Казанской и Сырымбетской средних школах. Была депутатом областного, районного и сельского Советов Кокшетауской области, делегатом нескольких съездов Коммунистической партии. В 45 лет земляки избрали меня председателем сельского совета села Сырымбет. Какое было горячее время, наполненное патриотизмом, надеждами на будущее! И уже, будучи на пенсии, возглавила Сырымбетский историко-этнографический музей имени Шокана Уалиханова.

- Вы вели работу музея более 15 лет, возрождая родовое поместье Уалихановых. Для Вас это, видимо, было очень важно?

- Да, если сказать прямо – это было делом всей моей жизни. И знаете, кто научил меня быть патриотом своей страны, своего народа? Мой муж Рахмалы Нургожа улы, ветеран ВОВ. Он вернулся с фронта настоящим победителем, пройдя по фронтовым дорогам от Москвы до Кенигсберга. Был награжден орденом «Боевого Красного знамени», медалями «За взятие Кенигсберга», «За Победу». После ранения - до 1947 года служил в рядах Советской Армии, активно участвовал в работах по восстановлению городов Европы и СССР. Вернувшись на родину, руководил отделом агитации и пропаганды Айыртауского районного комитета партии. Мы поженились в 1952 году, в то время он уже год работал в должности второго секретаря райкома партии Айыртау. Но довелось нам прожить в счастливом браке недолго, в 41 год я осталась вдовой с четырьмя детьми, младшему ребенку было всего 11 лет. Но любовь и уважение к нему я пронесла через всю свою жизнь. Его наказ – не забывать родословную, вырастить достойных детей стал для меня главным после его ухода.





Я взялась за сбор архивных материалов о нашем предке - великом Шокане Уалиханове. Набралось много ценных материалов, которые стали основой историко-этнографического музея. Это был большой и кропотливый труд – так имя Шокана Уалиханова, его родословной стало достоянием для всех казахстанцев. Это было возрождение сакрального места в наших краях - усадьбы последнего хана среднего жуза Уали (усадьбы Айганым) - деда Шокана.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой достопримечательности Северного Казахстана.

- Начало строительства усадьбы относится к двадцатым годам XIX века, примерно осень 1822 года, когда урочище Сырымбет стало местом постоянной зимовки. Вдова хана среднего жуза Уали Уалиханова, бабушка Шокана Айганым, поняв преимущества оседлой жизни, построила по архитектурному проекту русских инженеров свою зимовку. Строение включало жилой дом с хозяйственными постройками, дом для прислуги, мечеть и медресе. Айганым была удивительной женщиной, которая по праву заслуживает статус одной из самых образованных казашек тех времен. Став женой Уали-хана, она имела влияние в вопросах руководства государством, внешней и внутренней политики. История запомнила ее не только как бабушку Шокана Уалиханова, но и как проницательную, дальновидную властительницу на древней земле саков. Конечно, и для меня она была примером стойкости, мужества, жизнелюбия. Восстанавливая историю жизни великих предков, я как бы сверялась со своими жизненными принципами супруги, матери, патриота своей земли.

Сегодня музей-усадьба – одна из исторических достопримечательностей региона, включает в себя музей Шокана Уалиханова и усадьбу Айганым общей площадью 4030 кв.м. 1993 год можно считать вторым рождением усадьбы. Тогда постановлением Правительства Республики Казахстан историческую резиденцию полностью отреставрировали, точнее сказать, отстроили заново. На открытие в Сырымбет прибыли президенты трех стран: Республики Казахстан – Нурсултан Назарбаев, Узбекистана - Ислам Каримов и Кыргызстана - Аскар Акаев, которых я встречала как директор музея.

- Свой большой вклад в сохранение родословной, историю родного края Вы сделали, чем занимаются Ваши дети?

- Все мои дети сегодня уже сами бабушки и дедушки, слава Аллаху! Старшая дочь Жанат - высококвалифицированный специалист, с семьей живет на родине предков - в Кокшетау. Вторая дочь - Бахыт, которую мы потеряли в 2005 году, была прекрасным врачом, жила и работала в Караганде. У нее остались два сына... Младшая дочь - Шолпан, она работает в Карагандинском государственном техническом университете. У нее тоже есть семья, внуки.

Сын Марат с золотой медалью окончил Сырымбетскую среднюю школу, поступил в Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана (ныне МГТУ имени Н.Э.Баумана), окончил там же аспирантуру и защитил докторскую диссертацию. Работал в Караганде, последние 15 лет живет и работает в Нур-Султане. Сейчас он вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. У него хорошая семья, две дочери, есть внуки.





Сегодня, в день своего юбилея, я могу с уверенностью сказать, что выполнила главный наказ, который дал мне муж перед уходом: «Пусть наши дети и внуки вырастут достойными людьми, обязательно получат высшее образование и живут в мире, за который я проливал свою кровь на войне».

Мне как-то внуки говорят, почему у тебя, ажека, такой знаменитой и уважаемой, есть только медали, а ордена нет? Ну что я могу сказать? Аллах даровал мне хорошую жизнь, мой орден – это мои дети, внуки, уважение земляков, для многих из которых, я как мать, память мужа. Я благодарна за все Всевышнему и хочу пожелать нашей стране - Казахстану мира и процветания!

…Есть женщины, чья судьба схожа с судьбой страны. Про них говорят, что она сильная, мужественная и… властная. Единственная и незаменимая, как Родина. Зайкен Каскиевна Агытаева - одна из них.

МИА «Казинформ» поздравляет ее с 90-летним юбилеем и Днем независимости Республики Казахстан, желает здоровья и благополучия родных.