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Орден «Айбын» III степени вручен маме погибшего спасателя Арслана Курманбекова

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Мая 2023, 14:37
Орден «Айбын» III степени вручен маме погибшего спасателя Арслана Курманбекова Фото: gov.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 20 мая первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев посетил семью алматинского пожарного, чтобы вручить орден «Айбын» III степени маме погибшего сержанта Курманбековой Бахытгуль Жолдасбековне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Указом Президента от 15 мая текущего года за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, старший пожарный-спасатель ПЧ №7 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС г.Алматы Арслан Курманбеков награжден государственной наградой «Айбын» ІІІ степени посмертно.

От имени министерства И.Кульшимбаев выразил соболезнования родным и близким спасателя, и поблагодарил за воспитание храброго и отважного героя.

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«Можно по-разному прожить свою жизнь. Растратить ее впустую, а можно получить ранения и даже умереть, но прожить свою жизнь человеком с большой буквы. Добрая память о нем, как о человеке сильного духом, профессионале своего дела, навсегда останется в наших сердцах. Вы вырастили настоящего человека, настоящего героя. Спасибо Вам!», - обратился к близким генерал-майор.

Сержант гражданской защиты Курманбеков Арслан Жолдасбекулы родился 23 августа 1994 года в городе Талгар Алматинской области.

Трудовой путь начал с декабря 2015 года стажером пожарного-спасателя Специализированной пожарной части № 9 ГУ «СПиАСР» ДЧС Алматы. Работал пожарным, старшим пожарным-спасателем в пожарной части № 1 ГУ «СПиАСР» ДЧС Алматы.

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На должность старшего пожарного-спасателя пожарной части № 7 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы был назначен в 2019 году.

Арслан был ответственным сотрудником, профессиональным бойцом и грамотным специалистом. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии.

Напомним, 8 мая 2023 года Арслан Курманбеков трагически погиб, исполняя служебный долг в составе оперативной группы по тушению пожара на склоне горы в Иле-Алатауском природном парке. Еще один пожарный пострадал при тушении.


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