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    14:51, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Орден «Айбын» и сертификат от квартиры вручили родным погибшего в Абайской области пожарного Айдоса Тогузбаева

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Абайской области Нурлан Уранхаев торжественно вручил орден «Айбын» ІІІ степени и сертификат от трехкомнатной квартиры родственникам Айдоса Тогузбаева, трагически погибшего при тушении степного пожара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Специально по этому случают в Семей прибыл вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков. Аким отметил боевую заслугу огнеборцев и неравнодушных земляков, которые добросовестно трудились при возгораниях.

    «При тушении пожара погиб сержант гражданской защиты Айдос Тогузбаев. Это невосполнимая утрата, особенно для семьи, родных. Мужество и героизм Айдоса Тогузбаева, самоотверженность и преданность своей деятельности остаются примером для всех», - отметил Нурлан Уранхаев.

    Как сообщалось, в ходе тушения возгорания на участке Биринши ауыл Божугурского сельского округа Жарминского района Абайской области Айдос Тогузбаев получил несовместимые с жизнью ожоги и от полученных травм скончался в больнице.

    За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга Указом Президента Республики Казахстан были представлены к награде Турлыбеков Амангельды - орден «Айбын» ІІІ степени и Нұрлан Сәлімжанов - медаль «Ерлігі үшін», участвовавшие в тушении степного пожара.

    Айдосу было 36 лет. В органах гражданской защиты служил с 2019 года. У него остались жена и 5 детей.

    Среди жителей Абайской области есть неравнодушные люди. В их числе – семья Рустемовых. Благодаря их активности и оперативности удалось избежать трагедии в Бескарагайском районе. Им вручены благодарственное письмо и бытовая техника. Во время отдыха с семьей в Бескарагайском районе мужчина заметил задымление в лесополосе. Своими силами и подручными средствами Жанболат вместе с супругой и сыном тушили огонь.

    Вместе с тем, благодарственное письмо о имени акима области направлено Куату Байгазинову, сотруднику Бакырчинского военно-спасательного взвода. Он оказал первую доврачебную помощь пострадавшим огнеборцам при пожаре в Жарминском районе.




    Теги:
    Акимат Пожар Абайская область МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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