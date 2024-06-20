Орден «Айбын» получил спасатель из СКО за мужество и самоотверженность

Указом Президента РК североказахстанский спасатель Бауржан Жаулетбаев награжден орденом «Айбын» III степени им. Р. Кошкарбаева за самоотверженность при исполнении служебного долга и мужество, проявленное в паводковой период в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям старший сержант Б.Жаулетбаев в органах гражданской защиты работает с 2018-го года. Неоднократно принимал участие в тушении крупных и сложных пожаров, в паводках.

Фото: пресс-служба ДЧС СКО

В первый день наводнения в Петропавловске, 13-го апреля, не растерялся в экстренной ситуации и вынес пожилую женщину и затем мужчину, которые не могли самостоятельно выбраться из подтопленных домов в микрорайоне «Подгора». Б.Жаулетбаев доставил их в безопасное место.

Фото: пресс-служба ДЧС СКО

- В составе группировки департамента в районе им. Г. Мусрепова Бауржан Жаулетбаев выполнял работы по откачке талой воды из придворовых территорий жилых домов, в районе Шал акына принимал участие в работах по укреплению дамбы мешкотарой, в Есильском, Кызылжарском районе и микрорайоне «Подгора» Петропавловска участвовал в мероприятиях по эвакуации не только людей, но и домашних животных из подтопленных домов, - сообщили в пресс-службе.

19-го июня в Акорде состоялось торжественное награждение граждан, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях.