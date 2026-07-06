«Ордабасы» возглавил турнирную таблицу Казахстанской Премьер-лиги

Заключительным матчем тура стала встреча между шымкентским «Ордабасы» и жезказганским «Ұлытау».

Лидер турнирной таблицы шымкентская команда продолжает свою успешную серию. Сегодня она вновь добилась победы.

В первом тайме соперники не смогли поразить ворота друг друга.

На 70-й минуте единственный гол в матче забил игрок шымкентского клуба Берн Йонсен.

Таким образом, «Ордабасы» одержал победу над соперником со счетом 1:0, набрал 40 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Эта победа стала для шымкентцев седьмой подряд. При этом у «Ордабасы» на две игры меньше, чем у занимающего второе место алматинского «Кайрата», в активе которого 39 очков.

Премьер-лига. XVI тур

3 июля

«Астана» — «Женис» (Астана) — 1:0

4 июля

«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Тобол» (Костанай) — 1:0

«Кызылжар» (Петропавловск) — «Елимай» (Семей) — 0:1

5 июля

«Атырау» — «Каспий» (Актау) — 1:2

«Актобе» — «Жетысу» (Талдыкорган) — 2:1

«Кайсар» (Кызылорда) — «Иртыш» (Павлодар) — 0:0

«Ордабасы» (Шымкент) — «Ұлытау» (Жезказган) — 1:0

Матчи следующего тура состоятся 11 и 12 июля.

Ранее сообщалось о том, что два клуба из Казахстана сыграют в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу.