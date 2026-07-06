«Ордабасы» возглавил турнирную таблицу Казахстанской Премьер-лиги
В Казахстанской Премьер-лиге завершился XVI тур, передает Kazinform.
Заключительным матчем тура стала встреча между шымкентским «Ордабасы» и жезказганским «Ұлытау».
Лидер турнирной таблицы шымкентская команда продолжает свою успешную серию. Сегодня она вновь добилась победы.
В первом тайме соперники не смогли поразить ворота друг друга.
На 70-й минуте единственный гол в матче забил игрок шымкентского клуба Берн Йонсен.
Таким образом, «Ордабасы» одержал победу над соперником со счетом 1:0, набрал 40 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Эта победа стала для шымкентцев седьмой подряд. При этом у «Ордабасы» на две игры меньше, чем у занимающего второе место алматинского «Кайрата», в активе которого 39 очков.
Премьер-лига. XVI тур
3 июля
- «Астана» — «Женис» (Астана) — 1:0
4 июля
- «Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Тобол» (Костанай) — 1:0
- «Кызылжар» (Петропавловск) — «Елимай» (Семей) — 0:1
5 июля
- «Атырау» — «Каспий» (Актау) — 1:2
- «Актобе» — «Жетысу» (Талдыкорган) — 2:1
- «Кайсар» (Кызылорда) — «Иртыш» (Павлодар) — 0:0
- «Ордабасы» (Шымкент) — «Ұлытау» (Жезказган) — 1:0
Матчи следующего тура состоятся 11 и 12 июля.
Ранее сообщалось о том, что два клуба из Казахстана сыграют в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу.