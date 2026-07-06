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    «Ордабасы» возглавил турнирную таблицу Казахстанской Премьер-лиги

    В Казахстанской Премьер-лиге завершился XVI тур, передает Kazinform.

    «Ордабасы» возглавил турнирную таблицу Казахстанской Премьер-лиги
    Фото: ФК «Ордабасы»

    Заключительным матчем тура стала встреча между шымкентским «Ордабасы» и жезказганским «Ұлытау».

    Лидер турнирной таблицы шымкентская команда продолжает свою успешную серию. Сегодня она вновь добилась победы.

    В первом тайме соперники не смогли поразить ворота друг друга.

    На 70-й минуте единственный гол в матче забил игрок шымкентского клуба Берн Йонсен.

    Таким образом, «Ордабасы» одержал победу над соперником со счетом 1:0, набрал 40 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Эта победа стала для шымкентцев седьмой подряд. При этом у «Ордабасы» на две игры меньше, чем у занимающего второе место алматинского «Кайрата», в активе которого 39 очков.

    Премьер-лига. XVI тур

    3 июля

    • «Астана» — «Женис» (Астана) — 1:0

    4 июля

    • «Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Тобол» (Костанай) — 1:0
    • «Кызылжар» (Петропавловск) — «Елимай» (Семей) — 0:1

    5 июля

    • «Атырау» — «Каспий» (Актау) — 1:2
    • «Актобе» — «Жетысу» (Талдыкорган) — 2:1
    • «Кайсар» (Кызылорда) — «Иртыш» (Павлодар) — 0:0
    • «Ордабасы» (Шымкент) — «Ұлытау» (Жезказган) — 1:0

    Матчи следующего тура состоятся 11 и 12 июля.

    Ранее сообщалось о том, что два клуба из Казахстана сыграют в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу.

    Спорт Футбол спортсмены Казахстана ФК "Ордабасы"
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор