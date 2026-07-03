Два клуба из Казахстана сыграют в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу

8 июля пройдет жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов по футзалу сезона-2026/27, во время которой определятся соперники казахстанских команд «Кайрат» и «Семей» на старте турнира, передает корреспондент агентства Kazinform.

Благодаря высокому рейтингу Казахстана и самих клубов в табели о рангах УЕФА, страну снова, как и предыдущие несколько сезонов, представят две команды — чемпион «Кайрат» и вице-чемпион «Семей».

Согласно официальным данным УЕФА, оба представителя Казахстана сыграют в пути А, «Кайрат» находится в первой корзине, а «Семей» — во второй. Таким образом, уже на старте в Лиге чемпионов казахстанские команды могут встретиться между собой. Но на их шансы пройти дальше это не повлияет — согласно регламенту, в 1/16 финала из пути А выходит три лучших команды.

Полный состав корзин выглядит полным образом:

Корзина 1: «Барселона» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Кайрат», «Бенфика» (Португалия)

Корзина 2: «Мурсия» (Испания), «Семей», «Этуаль» (Франция), «Андерлехт» (Бельгия)

Корзина 3: ХИТ (Украина), «Олимссум» (Хорватия), «Лученец» (Словакия), «Юнайтед Галац» (Румыния)

Корзина 4: «Минерва» (Швейцария), «Бейтар» (Латвия), «Столица» (Беларусь), «Тигерс Румонд» (Нидерланды).

Матчи данной стадии турнира пройдут на домашних площадках «Андерлехта», «Олимссума», «Лученеца» и «Тигерс Румонд».

Ранее «Кайрат» в 22-й раз стал чемпионом Казахстана по футзалу.