Оразбек Бекбас: Будущее — за атомными электростанциями

Председатель ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз энергетиков» Оразбек Бекбас высказал свое мнение по поводу строительства АЭС, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Нечего бояться строительства АЭС. Первая в мире атомная электростанция мощностью 360 МВт была построена в 1966 году в городе Вицнау, Швейцария. С тех пор в 52 странах действуют атомные электростанции, работает более 400 реакторов. В каждой стране есть пункт захоронения радиоактивных отходов. Даже в Казахстане есть склады для хранения радиоактивных отходов на Ульбинском металлургическом комбинате, в Кошкарате, Актау, Степногорске. Так что не стоит этого бояться. Конечно, это очень опасно, если произойдет авария. Мудрый человек учится на ошибках других и исправляет свои. Поэтому нужно рассматривать станции, построенные по тем же принципам. Будущее - за атомными электростанциями, — сказал Оразбек Бекбас, выступая на брифинге в Федерации профсоюзов РК.

По его словам, в Казахстане запланировпано не только строительство атомных электростанций, но будут построены и теплоэнергетические центры, возобновляемые источники энергии.

В целом существует разрыв в КПД ТЭЦ и АЭС. Например, коэффициент полезного действия ТЭЦ из-за качества угля достигает всего 40 процентов, тогда как коэффициент полезного эффекта АЭС превышает 70 процентов.