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Ораза айт зажигает свет веры в сердце каждого мусульманина - Президент РК

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
2 Мая 2022, 08:04
Ораза айт зажигает свет веры в сердце каждого мусульманина - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников со священным для мусульман праздником Ораза айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента.

«Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас со священным для мусульман праздником Ораза айт!

Наш народ всегда с особым трепетом и большой радостью встречает этот праздник, завершающий тридцатидневный пост. Отдавая должное месяцу Рамазан, ведущему по пути духовного очищения и совершенствования, мы говорим друг другу теплые пожелания.

Ораза айт зажигает свет веры в сердце каждого мусульманина. Он призывает людей совершать благие дела, быть скромными, добрыми и милосердными.

Именно на таких основополагающих качествах зиждется единство нашего народа.

Уверен, непреходящие ценности Ислама внесут большой вклад в духовное развитие Нового Казахстана!

С праздником Ораза айт!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и процветания!» – говорится в обращении.

В этом году священный месяц Рамазан начался 2 апреля и продлился до 1 мая. Пост длился 30 дней. Сегодня, 2 мая, мусульмане празднуют Ораза айт.


Фото: akorda.kz

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