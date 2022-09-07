Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Оранжевый уровень опасности объявлен во Франции из-за наводнения

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Сентября 2022, 23:23
Оранжевый уровень опасности объявлен во Франции из-за наводнения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 13 департаментах юга Франции в результате наводнения объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих населенных пунктах затоплены улицы и дома, что заставило мобилизовать сотни пожарных и полицейских и вызвало панику у местного населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

После жары и засухи проливные дожди обрушились на регион.

Согласно метеорологическим данным, в городе Ним в регионе Лангедок выпало 135 миллиметров осадков. С наступлением ночи стихия двинулась на восток и обрушилась на Прованс. Ливни сопровождаются сильной электрической активностью, градом и порывами ветра до 100 км/ч. На текущий момент жертв нет. По сведениям местной администрации, наводнение нанесло серьезный материальный ущерб, который еще предстоит оценить.

Ранее сообщалось, что сильные грозы, шторма и ураганы во Франции и Италии унесли жизни по меньшей мере 8 человек. По сообщению национального метеорологического агентства Meteo France, порывы ветра при шторме достигали более 220 км/ч в некоторых районах.

Фото: AFP, bbc.com.

Франция   Европа   Мировые новости   Природа   Вода   Наводнение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению