Oracle сократила более 20 тысяч сотрудников из-за ИИ

В ходе внедрения искусственного интеллекта американская технологическая корпорация Oracle за год сократила около 21 000 рабочих мест, что составляет почти 13% ее персонала, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNBC .

Согласно годовому отчету, опубликованному на этой неделе, общая численность персонала компании по состоянию на май 2026 года составляет 141 000 человек. Это меньше, чем 162 000 сотрудников за аналогичный период предыдущего года.

— Внедрение и использование технологий искусственного интеллекта во всех наших операциях привело и может продолжать приводить к сокращению численности персонала, — заявили в Oracle.

Масштабные сокращения отразились и на финансовых показателях Oracle.

Компания потратила 1,8 млрд долларов на реструктуризацию, включая выходные пособия и другие расходы.

— По мере роста нашего бизнеса в сфере облачных технологий и искусственного интеллекта мы будем постоянно балансировать наши ресурсы и реструктурировать нашу группу разработчиков, чтобы обеспечить наличие нужных специалистов, которые будут предоставлять лучшие облачные продукты и продукты на основе ИИ нашим клиентам по всему миру, — говорится в заявлении Oracle.

В марте компания сообщила сотрудникам о сокращении тысяч рабочих мест в связи с давлением инвесторов из-за привлечения огромных сумм заемных средств для развития инфраструктуры искусственного интеллекта.

В январе Oracle объявила о планах привлечь 50 млрд долларов за счет заемных и собственных средств. Между тем, за последний финансовый год ее капитальные затраты выросли на 162% до 55,7 млрд долларов.

Ранее стало известно, что ИИ сократил рабочие места среди молодых программистов на 20 процентов.



