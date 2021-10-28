Опытом по сбору материалов по военнопленным-казахстанцам поделились на семинаре региональные комиссии

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область выступила соорганизатором кустового семинара «Об обмене опытом по сбору материалов по военнопленным казахстанцам, оказавшимся в 1939-1945 гг. в плену фашистской Германии, Финляндии и других европейских странах, а также военнопленным-казахстанцам, временно пребывавших в «Туркестанском легионе», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В семинаре, организованном Проектным офисом Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий и акиматом Северо-Казахстанской области, который проходил на платформе ZOOM, участвовала рабочая группа Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, рабочие группы региональных комиссий по категории репрессированных.

Модератор, член Госкомиссии, руководитель проектного офиса по сопровождению деятельности Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий Сабыр Касымов отметил, что тема семинара непростая.

«История Второй мировой войны, казалось бы, исследована тщательно, но многое осталось неизвестным. К примеру, точно не установлено количество погибших советских граждан... Сегодня общепризнано не только зарубежными экспертами, но и российскими прогрессивными и неполитизированными учеными-исследователями, что по вине политического руководства СССР в первые месяцы, зимой 1941-1942 советские солдаты и офицеры в огромном количестве попадали в плен фашисткой Германии. Только за первые пять месяцев в плен попали 3,6 млн советских солдат. Мы говорим об этом. Все должны знать обстоятельства, ситуацию на фронте и причины, по которым советские солдаты и офицеры, в том числе казахстанцы, не по своей вине попадали в плен к хорошо вооруженной германской армии», - сказал С.Касымов.

Он напомнил, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил задачу по полной реабилитации жертв политических репрессий, в том числе находившихся в военном плену в 39-40х годах и повторно репрессированных в Советском союзе.

«Мы изучаем политические репрессии. Мы всесторонне изучаем правоприменительную практику НКВД, карательных органов в отношении военнопленных-казахстанцев, членов их семей, ставших жертвами огульного, бездоказательного, только на основе трофейных карточек, обвинения. После изучения и анализа рассекреченных актов и документов, внимательного изучения вопроса участия казахстанцев в движении сопротивления в странах Европы мы разработаем методологию оценки различных категорий военнопленных-казахстанцев. По официальным данным, на войну призвали 1,2 млн казахстанцев. Плюс 178 тысяч к тому времени служили в рядах Красной армии. Коэффициент мобилизации составил 22%. Это был один их самых высоких показателей из бывших союзных республик. Более 255 тысяч казахстанцев оказались в плену...», - сказал С.Касымов.

По его словам, «изучение правоприменительной практики карательных органов показывает, что репрессиям подвергались и те военные, которые не состояли ни в каких военных и других организациях гитлеровской Германии».

«Особо внимательно нужно отнестись к изучению Туркестанского легиона. Мы будем изучать судьбы тех военнопленных, кто был расстрелян за отказ служить Германии. Тех, кто при малейшей возможности переходил на строну партизан, боровшихся против фашистов, тех, кто организовывал других военнопленных и даже целые роты для побега из плена. Мы достаточно опытные и образованные, чтобы не дискредитировать Казахстан, его многонациональный народ перед мировым сообществом. Мы не собираемся подводить нашего Президента. Мы уверены, что цивилизованно и демократично справимся с поставленными им задачами», - сказал С. Касымов.

Руководитель рабочей группы Государственной комиссии, заведующий отделом института истории и этнологии им. Ч.Валиханова, доктор исторических наук, профессор Гульжаухар Кокебаева рассказала подробно, как проводятся работы по изучению материалов, категориях военнопленных.

Выступили на семинаре руководители рабочих групп всех регионов, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.