Опытом цифровизации поделится Казахстан с Таджикистаном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил о договоренностях с Таджикистаном по обмену опытом в сфере цифровизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Широкие перспективы для двух государств открывает сотрудничество в ИТ-секторе и финансовой сфере. Наша страна имеет серьезный опыт в цифровизации государственных услуг и развитии ИТ-технологий. В этой связи, Казахстан в духе дружбы и взаимной поддержки готов поделиться с Таджикистаном некоторыми наработанными цифровыми решениями и информационными системами», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Кроме того, сотрудничество будет вестись и в финансовом секторе.

«В настоящее время казахстанский банковский сектор проявляет интерес к финансовому рынку Таджикистана, на эту тему ведутся переговоры. Мы приглашаем таджикских партнеров к реализации совместных проектов по всем указанным направлениям». – добавил Президент.