Опытный казахстанский велогонщик вернулся в команду «Астана»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Опытный казахстанский велогонщик Андрей Зейц возвращается в команду Astana Qazaqstan Team. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Андрей Зейц в «Астане» провел большую часть своей велосипедной карьеры с 2008 по 2019 год. Новое соглашение с гонщиком было подписано на один год (2022), сообщила Instagram пресс-служба клуба.

«Конечно, я очень рад вернуться в проект «Астана». В этой команде я провел много лет и вместе с ней я добился многих больших командных успехов. Возвращение в Astana Qazaqstan Team – это новая возможность проявить себя, поставить перед собой новые цели и постараться достичь их. Перед началом нового сезона я мотивирован сделать все возможное для того, чтобы помочь лидерам команды, которых я очень хорошо знаю, а также, постараться передать весь свой большой опыт молодым ребятам, которые недавно пришли в команду или только перейдут в нее в новом сезоне», – приводит слова спортсмена пресс-служба клуба.

34-летний Андрей Зейц начал профессиональную карьеру в 2008 году. Он занимал второе место в общем зачете «Президентского Тура Турции» (2011) и «Тура Хайнаня» (2015), был одним из главных помощников Винченцо Нибали на победных для него «Джиро д’Италия» в 2013 и 2016 годах, а также Мигеля Анхеля Лопеса, завоевавшего два третьих призовых места на «Джиро» и «Вуэльте Испании» в 2018 году.

Ранее с «Астаной» новое соглашение подписали 27-летний колумбийский гонщик Мигель Анхель Лопес, казахстанцы Юрий Натаров и Евгений Гидич, Нурберген Нурлыхасым (все до 2023 года), а также Алексей Луценко (до 2024 года).

Кроме того, к клубу присоединились 27-летний итальянец Джанни Москон, 28-летний колумбиец Себастьян Энао, 27-летний итальянец Леонардо Бассо, 32-летний испанец Давид Де Ла Крус, 30-летний американец Джо Домбровски и 36-летний итальянец Винченцо Нибали, который выступал в составе «Астаны» в период с 2013 по 2016 годы.

Также сообщалось, что профессиональная велосипедная команда Мирового тура Astana – Premier Tech в 2022 году получит новое название - Astana Qazaqstan Team.

Напомним, команда «Астана» официально завершила велосипедный сезон 2021 года блестящим сольным успехом молодого итальянского гонщика Самуэле Баттистеллы, который стал победителем однодневной гонки «Венето Классик».

Astana Qazaqstan Team также сообщила о создании новой континентальной команды UCI для гонщиков до 23 лет.