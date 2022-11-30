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Опытные специалисты «Казахмыса» прибыли на помощь коллегам из Экибастузской ТЭЦ

30 Ноября 2022, 11:20
Опытные специалисты «Казахмыса» прибыли на помощь коллегам из Экибастузской ТЭЦ

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Тепловики и сварщики топливно-энергетического комплекса «Казахмыс Холдинг» прибыли в Экибастуз, чтобы помочь в устранении аварий на местной ТЭЦ, передает МИА «Казинформ».

Всего в составе бригады 20 специалистов, которые уже приступили к работам по восстановлению теплоснабжения в городе. Они приехали в Экибастуз с необходимым оборудованием и техникой. Так, к примеру, казахмысовцы привезли с собой 2 единицы спецтехники для устранения аварий на теплосетях Урал Егерь, 1 КамАз кунг, 1 микроавтобус Toyota HiAce и 1 - Toyota Hilux.

Напомним, что об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ стало известно в воскресенье, 27 ноября. По информации местных властей, с помощью дронов удалось выявить 10 мест, где есть повреждения. В регион мобилизованы ремонтные бригады, которые их устраняют.

По последним данным, сейчас на ТЭЦ работают 6 котлов. Восстановлено теплоснабжение в 143 многоэтажных и 132 частных домах, а также в 13 социальных объектах. Ремонтные работы завершены на 20 участках из 21. Подомовые обходы по выявлению проблемных вопросов продолжаются. В городе для граждан определены 14 пунктов обогрева.

Накануне в Экибастуз по поручению главы правительства Алихана Смаилова прибыли заместитель премьер-министра Серик Жумангарин и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

В ТЭК «Казахмыс холдинг» входят Жезказганская ТЭЦ, Балхашская ТЭЦ, разрез «Молодежный», производственно-технический цех «Куу-Чек», главная распределительная энергостанция Топар, предприятие электрических сетей (ПЭС), предприятие теплоэнергетики (ПТЭ), Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети».

«Казахмыс» занимает 20 место в мире по выпуску меди в концентрате и 12 место по производству черновой и катодной меди. В 2020 году вклад Группы «Казахмыс» позволил Казахстану расположиться на 11 месте мирового рейтинга стран-производителей серебра. По генерации электроэнергии Группа по итогам 2020 года занимает 3 место в РК с объемом производства 7 267,53 млн. кВтч.

Предприятия «Казахмыс» - рудники, обогатительные фабрики, медеплавильные заводы - расположены на трёх производственных площадках (Балхашской, Жезказганской, Карагандинской), где трудятся порядка 37 тыс. человек.


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