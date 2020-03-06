Опытная женщина-сыщик работает в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Опытная женщина-сыщик, капитан полиции Алматинской области Балгын Кариева рассказала о своей деятельности и поздравила всех женщин с 8 Марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Балгын Кариева, будучи студенткой, имела желание надеть погоны и стать оперуполномоченным криминальной полиции. Она упорно шла к своей цели.

Ее служба началась с криминалистики. Одновременно счастливой девушке вручаются заветные погоны офицера, через полгода назначается сначала оперуполномоченным, а затем и старшим оперуполномоченным отдела криминальной полиции Капшагайского городского отдела полиции. Еще через два года, доказав свою работоспособность Балгын становится следователем. Сегодня она старший оперуполномоченный криминальной полиции. Так сбылась её заветная мечта, к осуществлению которой она упорно шла восемь лет.

«Ежедневно приходится общаться далеко не с самыми лучшими представителями общества. Убийства, грабежи, разбои, кражи — это еще неполный список преступлений, которые приходится раскрывать. Видимо поэтому считается, что служба в этом подразделении не для хрупких женских плеч», - поделилась старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП Алматинской области капитан полиции Балгын Кариева.

В свободное время капитан Кариева профессионально занимается стрельбой и лёгкой атлетикой. В 2019 году удостоилась звания лучшего полицейского республики «Парасатты полицей».

«Своим коллегам сотрудницам полиции и просто всем женщинам желаю любви, счастья, здоровья и семейного благополучия. А всем, кто имеет мечту, настойчиво добиваться её исполнения», - подытожила Балгын Кариева.

В канун Международного женского дня капитану полиции Балгын Кариевой вручен нагрудной знак МВД РК «Ішкі істер органдарының үздігі» 2 степени.