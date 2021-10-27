Опыт животновода Жазылбека Куанышбаева будут распространять в Казахстане

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О том, чтобы вернуть престиж профессии чабана, говорили на Первом республиканском слете животноводов Казахстана, прошедшем в Таразе в преддверии 30-летия Независимости РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках слета животноводов Казахстана состоялась республиканская научно-практическая конференция, посвященная 125-летнему юбилею дважды Героя Социалистического Труда выдающегося жамбылского животновода-селекционера Жазылбека Куанышбаева, отметили в пресс-службе акимата Жамбылской области.

В ходе конференции отмечали, что сегодня начатое Жазылбеком Куанышбаевым благородное дело развития каракулеводства продолжают на его Родине. В трех овцеводческих хозяйствах Мойынкумского района Жамбылской области используется технология искусственного осеменения овец. В целом в регионе поголовье КРС составило 4 миллиона голов, увеличившись на 4,5%. Поголовье МРС увеличилось на 3,7%, составив 3,4 миллиона. В этом году через финансовые институты по программе «Сыбаға» приобретено 29,7 тыс. голов овец на сумму 1,2 млрд. тенге.

Президент ассоциации «Союз фермеров Казахстана» Жигули Дайрабаев считает, что в сфере животноводства нужно осваивать новые технологии, не забывая про старые традиции.

«Сегодня профессия чабана потеряла прежний статус и престиж. Молодое поколение неохотно идет в эту профессию. Между тем, есть все возможности, чтобы достичь успеха в племенном овцеводстве. Следует изучать драгоценный опыт таких лидеров, как Жаз-ата, максимально использовать пастбищные угодья. Для молодежи именно такие люди должны стать образцом подражания», - сказал он.

«Уверен, что конференция будет иметь большое значение в пропаганде и распространении опыта Жаз-ата, тем самым способствуя развитию овцеводства. Как известно, Жамбылская область обладает высоким потенциалом в сельском хозяйстве. И мы сегодня убедились, что местная власть и население совместно работают в этом направлении. Тому доказательство - рост поголовья скота», - отметил член-корреспондент Национальной академии наук РК Абдрахман Омбаев.

Гости высоко оценили положительные изменения в регионе, отметили высокий уровень организации мероприятия, также поблагодарили руководство области за проявленную инициативу.

Участвовали в конференции аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, представители Канцелярии Премьер-министра РК, заместители акимов города Шымкента, Алматинской, Кызылординской, Туркестанской областей, профессорско-преподавательский состав Таразского регионального университета имени М.-Х. Дулати, представители сельскохозяйственной отрасли региона, общественные деятели.

Жазылбек Куанышбаев (1896 -1986) - советский животновод-селекционер, старший чабан. Дважды Герой Социалистического Труда (1948, 1958), депутат Верховного Совета Казахской ССР 3 - 4 созывов.

Родился 29 марта 1896 года в Коктерекском районе Джамбулской области. С 1930 года трудился старшим чабаном артели «Кенес», в 1936 - 1956 годы работал в совхозах «Коктерек», «Айдырлы» Мойынкумского района Джамбулской области.

В 1957 - 1965 годах Жазылбек Куанышбаев выступил инициатором расширения зоны каракулеводства в республике, одним из первых применил метод искусственного осеменения овец, внёс большой вклад в селекцию и улучшения пород каракульских овец.

С 1967 года вышел на заслуженный отдых, долгие годы являлся наставником молодых чабанов.

О Жазылбеке Куанышбаеве сложена песня «Батыр с двумя звёздами». В райцентре Мойынкумского района Жамбылской области создан музей имени Жазылбека Куанышбаева.